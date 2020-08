Khadjou Sambe é a primeira mulher do Senegal a surfar profissionalmente

primeira surfista profissional no Senegal

Khadjou Sambe tem 25 anos e é a. Não tendo visto uma mulher negra a surfar no Atlântico, Sambe sabe que está a inspirar as próximas gerações a lutar pelos sonhos para além da cultura onde nascem."Quando estou na água, sinto algo extraordinário, algo especial no meu coração", disse a surfista à Reuters. A jovem treina todos os dias mesmo depois dos jogos olímpicos terem sido adiados.Sambe mora num bairro muito pobre em Ngor, o ponto mais ocidental do continente africano. Vinda de uma família tradicional, Sambe foi proibida pelos pais de surfar na adolescência mas a jovem avança que a "determinação foi forte o suficiente para fazê-los mudar de ideias".Khadjou Sambe sente-se orgulhosa por representar o país, o continente africano e todas as raparigas negras. E ajuda outras meninas a seguirem os seus sonhos independentemente dos obstáculos que podem aparecer.