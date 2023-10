Kharkiv vai construir a primeira escola subterrânea

Na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, vai ser construída a primeira escola subterrânea para proteger os alunos dos sucessivos ataques da Rússia, informou Ihor Terekhov, o presidente da câmara da cidade, citado pela Reuters."Este abrigo permitirá a milhares de crianças de Kharkiv continuar a sua educação presencial em segurança, mesmo durante as ameaças de mísseis", disse Terekhov na sua conta de Telegram.Cerca de 60 salas de aula foram criadas nas estações de metro antes do arranque do ano letivo, no dia 1 de setembro, que contam com a presença de mais de mil estudantes.A guerra, que parece não ter fim à vista, já matou milhares de pessoas e deslocou milhões de civis. Segundo o Ministério da Educação da Ucrânia, citado pela Reuters, foram destruídos 363 estabelecimentos de ensino e danificados cerca de 3800 em todo o país.A nova escola conseguirá satisfazer "os mais modernos requisitos regulamentares em matéria de estruturas de proteção", afirmou Ihor Terekhov.Ainda não é conhecida a dimensão da escola ou quando será inaugurada.