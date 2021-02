Khun Pan: O elefante encontrado às portas da morte após crise no setor do turismo na Tailândia

Khun Pan, um elefante com 50 anos residente num parque na Tailândia, foi encontrado "a dias da morte", visivelmente afetado pela fome que assola o santuário.De acordo com o "Daily Mail", as autoridades encontraram o animal no chão, tendo sido necessário içá-lo para que pudesse receber tratamento médico. O mamífero encontrava-se coberto de feridas e com dificuldades em manter-se de pé.O elefante, que integra o grupo do Parque Chang Siam, em Chonburi, na Tailândia, foi deixado a morrer à fome devido à pandemia da Covid-19, que provocou a crise no setor do turismo do país e, consequentemente, dificultou a alimentação destes animais.Lee Petchkla, apontado como o dono de Khun Pan, culpou a falta de turistas no parque como a principal razão para o atual estado do elefante.

"Tenho 37 elefantes no parque e estão todos a lutar. No entanto, Khun Pan é o elefante mais fraco devido à idade avançada", reforçou em entrevista ao jornal britânico.



O animal mantém-se ainda no santuário. Apesar das melhorias do seu estado de saúde, Khun Pan continua a merecer a atenção dos veterinários.