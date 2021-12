Kierstyn Milligan, a jovem "demónio" com os olhos tatuados

Uma jovem de 22 anos decidiu 'aumentar' a sua coleção de arte corporal ao tatuar os olhos.Kierstyn Milligan, ou "demónio", como é tratada, gastou milhares para realizar alterações extremas ao próprio corpo.De acordo com o jornal New York Post, a bailarina do OnlyFans iniciou as transformações aos 14 anos. O que começaram por ser apenas tatuagens, rapidamente se transformaram em implantes no peito, piercings no mamilo, na língua e no nariz.Kierstyn, que conta com mais de 690 mil seguidores no TikTok, revela que "sempre soube que queria ter esta aparência". A jovem admitiu que é abordada por vários estranhos que não gostam do aspeto que construiu."Não tinha amor próprio e não percebia quem é que eu era. Agora sinto que consigo entender-me melhor e tenho mais confiança", afirmou.A família e os amigos já estão habituados às modificações corporais da jovem. No entanto, foram apanhados de surpresa com a mais recente alteração. "Ficaram chocados quando tatuei os olhos", admitiu.