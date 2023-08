Kiev afirma que ataque com 'drones' a porto russo danificou navio de guerra

O ataque ucraniano com 'drones' aquáticos contra um porto russo, na madrugada desta sexta-feira, causou danos a um navio de assalto anfíbio, segundo fontes dos serviços de segurança de Kiev, que contrariam a versão russa sobre ter frustrado a investida.

"A operação especial foi realizada em conjunto com a Marinha ucraniana. Como resultado do ataque, o navio Olenogorsky Gornyak ficou com uma grande fenda e de momento não está em condições de realizar operações de combate", afirmaram as fontes dos serviços de segurança ucranianos, citadas pela agência de notícias Interfax.

"Todas as declarações russas de que o ataque foi repelido são falsas", acrescentou a mesma fonte.