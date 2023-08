Kiev afirma que contraofensiva atingiu primeira linha defensiva russa na frente sul

As forças ucranianas reivindicaram esta quarta-feira ter atingido a primeira linha defensiva da Rússia na frente sul, no âmbito da contraofensiva que procura chegar ao litoral e isolar a península da Crimeia ocupada por Moscovo.

O subcomandante das forças ucranianas no sul do país, Serguí Kuzmin, destacou esta quarta-feira que as suas tropas avançaram várias centenas de metros perto da estratégica aldeia de Robotyne, no coração da região de Zaporijia.

"Chegamos à linha de frente dos ocupantes. A linha de frente é muito difícil, mas os nossos soldados estão a avançar", garantiu, de acordo com o diário Ukrainska Pravda, citado pela agência de notícias Efe.