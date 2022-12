As autoridades ucranianas disseram que houve esta madrugada explosões em três cidades, acusando a Rússia de ter lançado um "grande ataque com mísseis" contra centrais elétricas e infraestruturas básicas.

As autoridades locais ucranianas, através das redes sociais, referem-se a explosões em Kiev, em Krivoy Rog (centro) e em Kharkiv no nordeste do país.

De acordo com as mesmas fontes, os alarmes sonoros de aviso à população foram acionados.