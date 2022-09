As forças ucranianas estão a recuperar o controlo de cidades e vilas ao redor da cidade estratégica de Izium na sua contra-ofensiva no leste da Ucrânia contra as forças russas, anunciou este domingo o Governo ucraniano.

"A libertação de partes do território nos distritos de Kupiansk e Izium, na região de Kharkiv, está em curso", anunciou o Estado-Maior ucraniano no 200.º dia do conflito.

Kiev já havia anunciado que as suas tropas haviam entrado em Kupyansk.