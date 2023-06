Kiev diz que está a tentar romper linhas russas no leste e sul

O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou esta quarta-feira que as suas forças continuam a avançar no leste e sul do país, tentando romper as linhas inimigas nas regiões de Donetsk e Zaporijia.

"As nossas tropas estão a avançar através de batalhas extremamente duras", disse a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, acrescentando que, apesar da "superioridade do inimigo na aviação e na artilharia", foram alcançados "sucessos parciais".

De acordo com Maliar, as tropas ucranianas avançaram entre 200 e 500 metros em Bakhmut, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, enquanto na província de Zaporijia, no sudeste do país, as forças de Kiev conseguiram avançar entre 300 e 350 metros nas últimas horas.