Kiev grata por extensão de acordo de cereais, Moscovo mantém críticas

A Ucrânia declarou-se esta quarta-feira grata com as mediadoras ONU e Turquia pela extensão por dois meses do acordo com a Rússia sobre a exportação de cereais ucranianos via mar Negro, enquanto Moscovo criticou a sua aplicação "desequilibrada".

"Estamos reconhecidos para com os nossos parceiros, a ONU e a Turquia, pelos seus esforços para aumentar a segurança alimentar mundial", afirmou o vice-primeiro-ministro para a Restauração da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, que acompanha esta matéria, sobre o texto essencial para o abastecimento alimentar a países de África e da Ásia, interrompido no ano passado pela guerra russa na Ucrânia, iniciada em fevereiro.

"O principal desafio é agora tornar o acordo eficaz, removendo os obstáculos artificiais", acrescentou o governante ucraniano na rede social Twitter.

A Ucrânia saudou "a posição firme e determinada" dos seus parceiros e precisou ter exportado até agora 30,4 milhões de toneladas de produtos agrícolas ao abrigo deste acordo.

Segundo Kiev, a Rússia começou em abril "a limitar de forma irrazoável a aplicação" do texto, recusando-se a registar navios ucranianos e a realizar inspeções.

"Perto de 70 navios estão atualmente à espera em águas territoriais turcas e 90% deles estão prontos para entregar os produtos dos nossos agricultores", sublinhou ainda Oleksandr Kubrakov.

"Congratulamo-nos com a continuação da iniciativa, mas insistimos em que ela deve funcionar eficazmente", acrescentou, apelando aos aliados da Ucrânia para porem termo à "sabotagem" da Rússia.

A Rússia, outro grande exportador mundial de produtos agrícolas, critica que o acordo não tenha em conta os seus interesses, sendo a sua produção alvo de sanções ocidentais.

Hoje, Moscovo insistiu novamente nessa questão, apelando para que se corrija a aplicação "desequilibrada" do acordo.

"Os nossos principais comentários ao acordo (...) não mudaram. Os desequilíbrios na sua aplicação devem ser corrigidos o mais rapidamente possível", declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, numa altura em que Moscovo se queixa de que as suas exportações de fertilizantes e produtos alimentares continuam a ser travadas".

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra, que esta quarta-feira entrou no seu 448.º dia, 8.836 civis mortos e 14.985 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.