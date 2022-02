Kiev lança site para russos conhecerem destino de soldados mortos

As autoridades ucranianas lançaram este domingo uma página na Internet que permite aos próximos de soldados russos mortos em combate no país conhecerem o seu destino, uma vez que a Rússia não divulga as suas perdas.

No quarto dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, a página, batizada "200rf.com", em referência ao código usado pelos soldados mortos em combate, passa a divulgar fotos de passaportes ou documentos militares pertencentes a soldados russos alegadamente mortos desde a invasão do país.

São, ainda, divulgados vídeos de soldados russos alegadamente feitos prisioneiros, bem como o nome e local de origem de alguns deles.