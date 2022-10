Kiev reivindica destruição de 37 dos 43 drones usados em ataque russo

A força aérea ucraniana afirma que a Rússia atacou esta segunda-feira o território ucraniano com um total de 43 drones 'kamikaze', dos quais 37 foram abatidos por Kiev.

O representante do comando da força aérea ucraniana, Yuriy Ihnat disse na televisão ucraniana que os drones "voaram do sul, 43, dos quais 37 foram eliminados" e que "todas as forças e meios - aviação, sistemas de mísseis antiaéreos e outras forças de defesa - estiveram envolvidos".

"Pelo menos 86% dos aparelhos destruídos são Shahed (de fabrico iraniano). Este não é um mau resultado para estes alvos", referiu Ihnat.