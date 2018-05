Kilauea entra em erupção e obriga milhares de pessoas a procurarem abrigo

Explosão expeliu grandes quantidades de cinzas vulcânicas e destruiu 37 casas.

Por Marta Ferreira | 17:57

Webcam image from HVO Observation Tower of ash plume from this morning's explosive eruption at Kilauea Volcano's summit. https://t.co/lV7HjT956l pic.twitter.com/8QEqFrWNsY — USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) May 17, 2018

O vulcão Kilauea, na ilha do Havai, voltou a entrar em erupção. Uma grande explosão de vapor e fumo expeliu cinzas vulcânicas que atingiram os 9 mil metros no ar.A explosão, que já era esperada, obrigou os moradores a procurar abrigo com urgência.Mike Poland, um geofísico da U.S. Geological Survey, confirmou a explosão, que ocorre depois de mais de doze fissuras terem aberto a alguns quilómetros a leste da cratera e terem inundado de lava os bairros mais próximos.Trinta e sete casas foram destruídas com a erupção, várias estruturas foram danificadas e mais de 2 mil pessoas saíram das suas casas.