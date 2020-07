Kim Jong Un afirma que a Coreia do Norte não regista um único caso de coronavírus

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, reafirmou esta sexta-feira que o país não tem um único caso de coronavírus. Segundo a imprensa local, Kim apelou à cúpula do partido para se manter alerta contra a Covid-19 e explica que a complacência pode conduzir "a riscos inimagináveis e a uma crise irrecuperável".O líder norte-coreano disse que o país "impediu completamente a invasão do vírus malígno" apesar da pandemia que se alastrou a todo o mundo.Há especialistas a duvidar da veracidade dos factos relatados por Kim visto que o país está muito próximo da República Popular da China onde foi o epicentro da doença.