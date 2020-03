Kim Jong-un envia condolências aos sul-coreanos que lutam contra o coronavírus

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, enviou uma mensagem pessoal de condolências" aos sul-coreanos que lutam contra o coronavírus, anunciou esta quinta-feira a presidência da Coreia do Sul, onde já morreram 35 pessoas e há quase 6.000 infetados.

Na carta enviada ao Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, Kim "expressa condolências aos sul-coreanos que estão a enfrentar a epidemia", disse Yoon Do-han, alto funcionário da presidência sul-coreana, também chamada de "Casa azul".

O líder norte-coreano também disse estar "preocupado" com a saúde pessoal de Moon e "enfatizou a amizade e confiança inabaláveis" do Presidente da Coreia do Sul, expressando ainda frustração por não poder fazer nada para ajudar o país vizinho neste momento.