Kim Jong-un executa enviado aos EUA

O enviado especial da Coreia do Norte aos EUA foi executado por causa do fracasso da recente cimeira de Hanói, entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e Donald Trump.De acordo com o jornal sul-coreano ‘Chosun Ilbo’, Kim Hyok-chol e quatro outros responsáveis envolvidos na preparação da cimeira de fevereiro foram executados em março, num aeroporto de Pyongyang.A notícia é alegadamente baseada numa fonte anónima da Coreia do Norte e não foi confirmada por fontes independentes nem pelo regime norte-coreano, que habitualmente não comenta as notícias sobre purgas publicadas na imprensa sul-coreana.O mesmo jornal diz ainda que o general Kim Yong-chol, vice-secretário do Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, e também ele envolvido na preparação da cimeira, foi destituído e enviado para um campo de trabalho.Outro líder punido terá sido Kim Song-hye, que participou em negociações de alto nível com responsáveis dos EUA, e Shin Hye-yong, tradutor na cimeira, que terão sido enviados para uma prisão para presos políticos.