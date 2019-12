Kim Jong-Un inaugurou spa para visitantes usufruirem da "alta civilização sob o socialismo"

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, inaugurou, esta terça-feira, um complexo na montanha com um spa de tratamentos com águas termais e de beleza, uma estação de esqui e um parque de equitação para os turistas desfrutarem de uma "alta civilização sob o socialismo".

Ao cortar da fita, Kim Jong-Un elogiou os soldados por terem criado um "edifício de milagre e perfeito" que serve os esforços do partido e do poder de guiar as pessoas para a civilização moderna, de acordo com a agência de notícias estatal KCNA (Korean Central News Agency).

O resort do Centro de Recreação Cultural de Primavera Quente de Yangdok, está localizado a leste da capital, tem quartos modernos, spas termais, uma estação de esqui e um parque de equitação. Esta construção, que começou no ano passado, foi um dos principais projetos desenvolvidos por Kim Jong-Un, juntamente com outro resort de montanha concluído recentemente na cidade de Samjiyon e um resort de verão que ainda está por terminar na zona costeira de Wosan.

Foi anunciada também a criação de uma empresa de serviços de turismo médico a visitantes estrangeiros, nos spas termais e hospitais estatais do país, onde poderão receber cirurgias para cataratas, implantes dentários e tratamentos para o tumor da mama.