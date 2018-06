Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kim Jong-un leva sanita portátil para cimeira

Medida visa impedir os inimigos de recolherem dados sobre a sua alimentação e saúde.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, levou para Singapura, local da cimeira histórica com o presidente dos EUA, Donald Trump, pelo menos um WC portátil. Este cuidado peculiar do líder norte-coreano é conhecido pelo menos desde 2015, mas em visitas internas, pois Jong-un só visitou até hoje dois outros países, e ambos já este ano: a China e a Coreia do Sul. Neste último caso, pisou apenas o lado sul-coreano da linha de demarcação da zona desmilitarizada que separa as duas Coreias.



Também nessas viagens o acompanharam vários WC portáteis. No caso da visita a Singapura, terá levado pelo menos o WC da limusina que o transporta para onde quer que vá. A par do carro, correm, em formação rigorosa, uma dúzia de seguranças vestidos de fato.



A obsessão bizarra pelos WC portáteis prende-se com cuidados de segurança levados ao extremo. Desertores norte-coreanos afirmam que dessa forma Jong-un impede qualquer espião mais corajoso de lhe roubar o material biológico para análise, o que poderia dar pistas, por exemplo, sobre os seus hábitos alimentares e estado de saúde.



Na visita de março passado à China, Jong-un viajou num comboio blindado, tão pesado que atinge uma velocidade máxima de 60 km/h. Na verdade, terão ido com ele três comboios, segundo referiu o ‘The New York Times’: um de segurança, que viajou na frente; o de Kim e, no final, um outro com seguranças e alimentos. É que Kim também só confia na comida que leva e tem sempre consigo uma máquina especial para fazer noodles.



Na visita a Singapura, impossibilitado de usar o comboio, usou um avião emprestado pela China. Esta segunda-feira, antes da reunião a sós com Trump, com a presença somente de tradutores, visitou locais turísticos. Com ele foi a escolta de seguranças e, claro está, a limusina negra com o WC privativo.



Otimismo moderado

Após reuniões de preparação da cimeira, já em Singapura, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, frisou que se fizeram "avanços rápidos", mas destacou que a reunião é apenas o início de um processo que terá de levar à desnuclearização "verificável" da Coreia.



Guterres oferece apoio

O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou ontem que a ONU está preparada para desempenhar um papel na verificação da desnuclearização da Coreia do Norte, se para isso for solicitada pelos intervenientes nas negociações.