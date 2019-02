Kim Jong-un visita Vietname antes da cimeira com Trump

Encontro entre presidentes dos EUA e Coreia está marcado para 27 e 28 de fevereiro no país asiático.

Por Lusa | 07:52

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, chegará ao Vietname na próxima segunda-feira para uma visita de Estado de dois dias, em antecipação da cimeira que irá realizar nesse país com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

De acordo com fontes governamentais vietnamitas, citadas pela agência de notícias Efe, Kim vai reunir-se no dia 25 de fevereiro com o Presidente do Vietname e secretrário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, no palácio presidencial de Hanói.

A realizar-se, será a primera visita de um líder norte-coreano ao Vietname desde a reunificacão do país, em 1975. Os presidentes dos EUA e Coreia do Norte vão encontrar-se a 27 e 28 de fevereiro.