Kim Kardashian ajuda mulher a sair da cadeia e contrata-a como modelo

Kim Kardashian West fez uma campanha no ano passado para a libertação de Alice Marie Johnson, que tinha sido condenada a prisão perpétua pelo seu envolvimento na venda de drogas em 1996. Agora, contratou-a como modelo.

A mulher do cantor Kanye West publicou um vídeo no Twitter de Alice, com a sua nova colecção SKIMS vestida. "Kim foi para a guerra por mim, para lutar pela minha liberdade", disse a antiga reclusa. E acrescenta: "É por isso que eu a chamo o meu anjo de guerra".





Look at the most amazing model ever @AliceMarieFree Modeling for @skims launching September 10! pic.twitter.com/o7aO8YPJfa — Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 30, 2019







Alice foi condenada em 1996, por transmitir mensagens entre distribuidores e vendedores de drogas. "Participei numa conspiração de drogas e estava errada", escreveu em 2016, assumindo: "é difícil imaginar que já cumpri 20 anos de prisão perpétua por isso único erro".

A clemência já tinha sido negada pela administração do antigo presidente norte-americano Barack Obama em 2016, mas a sua sentença foi comutada pelo presidente Donald Trump, após a campanha da socialite com Jared Kushner, o genro do atual líder da Casa Branca.

A agora modelo foi libertada em junho de 2018. "Cada momento na vida é precioso para mim", disse no vídeo partilhado para os 61,7 milhões de seguidores de Kim Kardashian.