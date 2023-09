“O Exército e o povo da Rússia irão certamente alcançar uma grande vitória na luta sagrada para punir o grande mal que reclama a hegemonia e se alimenta de ilusões expansionistas”, disse o líder norte-coreano num brinde à “grande Rússia” e “à amizade eterna” das duas nações.



O líder norte-coreano, Kim Jong-un, manifestou na quarta-feira a Vladimir Putin “apoio total e incondicional” à “luta sagrada” travada pela Rússia contra a hegemonia do Ocidente, mas manteve-se em silêncio sobre a possível venda de armas e munições norte-coreanas a Moscovo.“O Exército e o povo da Rússia irão certamente alcançar uma grande vitória na luta sagrada para punir o grande mal que reclama a hegemonia e se alimenta de ilusões expansionistas”, disse o líder norte-coreano num brinde à “grande Rússia” e “à amizade eterna” das duas nações.

Os dois líderes, que se reuniram por várias horas no Cosmódromo de Vostochny, no extremo oriente russo, discutiram “várias áreas de cooperação”, incluindo a ajuda russa ao programa norte-coreano de lançamentos de satélites e a possibilidade de enviar um cosmonauta norte-coreano ao espaço. Questionado pelos jornalistas sobre a compra de armas e munições norte-coreanas para a guerra na Ucrânia, Vladimir Putin limitou-se a dizer que “todos os assuntos foram discutidos”.



Ucrânia ataca Frota do Mar Negro

A Ucrânia lançou na quarta-feira um ataque com mísseis contra a base naval russa de Sebastopol, na Crimeia, sede da Frota do Mar Negro, danificando seriamente um submarino e uma embarcação de desembarque. No ataque foram usados 10 mísseis de cruzeiro e três drones navais.