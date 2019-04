Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretária de Segurança Interna dos EUA afastada do governo de Trump

Lugar será ocupado por Kevin McAleenan, atual Comissário da Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA.

07.04.19

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Kirstjen Nielsen, secretária do Departamento de Segurança Interna, foi afastada do governo norte-americano. O lugar será ocupado por Kevin McAleenan, atual Comissário da Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA, avança a CNN.



De acordo com a imprensa norte-americana, Nielsen terá tido uma reunião com Trump na Casa Branca na tarde deste domingo, onde terão sido discutidas questões como a imigração e o controlo das fronteiras.



Segundo a Associated Press, este afastamento surge na sequência de uma viagem com o presidente dos Estados Unidos à fronteira sul do país e da constatação da presença massiva de estrangeiros que tentam entrar no país.



Kirstjen Nielsen tem estado no centro de várias polémicas relacionadas com as políticas de imigração que têm vigorado na administração de Donald Trump.