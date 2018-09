Kofi Annan será enterrado na quinta-feira no seu Gana natal

Autoridades declararam três dias de luto nacional por aquele que será, provavelmente, o mais conhecido cidadão ganês.

Por Lusa | 16:44

O ex-secretário-geral da ONU e Nobel da Paz Kofi Annan, que morreu a 18 de agosto aos 80 anos, será enterrado na quinta-feira no Gana, o seu país natal, num funeral de Estado.

As exéquias fúnebres começaram na terça-feira, com a câmara ardente instalada no Centro Internacional de Conferências da capital, Acra, e continuaram esta quarta-feira com a presença de personalidades, líderes tradicionais e diplomatas.

As autoridades, que declararam três dias de luto nacional por aquele que será, provavelmente, o mais conhecido cidadão ganês, disseram ter organizado o funeral da forma mais simples possível, de acordo com os desejos do antigo secretário-geral das Nações Unidas.