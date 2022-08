Kosovo adia novas regras de entrada na fronteira com a Sérvia após domingo tenso

O Kosovo decidiu adiar por um mês a entrada em vigor de novas regras na fronteira com a Sérvia que causaram tensões no domingo, no norte do país, onde foram erguidas barricadas e disparados tiros contra a polícia.

O adiamento foi anunciado num comunicado governamental após uma reunião com o embaixador dos EUA no Kosovo, Jeffrey Honevier.

As novas regras, que deveriam entrar em vigor esta segunda-feira, preveem que qualquer pessoa que entre no Kosovo com um cartão de identificação sérvio fique com um documento temporário enquanto estiver no país.