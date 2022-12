Kremlin considera que visita de Zelensky aos EUA mostra falta de preocupação com Rússia

A presidência russa (Kremlin) considerou esta quinta-feira que a visita do Presidente ucraniano aos Estados Unidos mostra falta de vontade de ouvir as preocupações da Rússia e empenho de Washington em travar "uma guerra indireta 'de facto'" contra Moscovo.

"Vemos, com pesar, que, até agora, nem o Presidente [norte-americano] Joe Biden nem o Presidente [ucraniano, Volodymyr] Zelensky, disseram alguma coisa que pudesse ser vista como disponibilidade potencial para ouvir as preocupações da Rússia", lamentou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

De acordo com Peskov, não houve, durante a visita, "apelos genuínos à paz" ou "advertências" dos norte-americanos a Zelensky contra "o bombardeamento contínuo de edifícios residenciais em áreas povoadas do Donbass", uma região no leste da Ucrânia parcialmente controlada por separatistas pró-Rússia e regularmente alvo das forças ucranianas.