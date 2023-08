Kremlin afirma que Putin não vai ao funeral de Yevgeny Prigozhin

Na passada quarta-feira o avião que fazia o voo entre Moscovo e São Petersburgo e em cuja lista de passageiros se encontrava Yevgeny Prigozhin caiu nos arredores da capital russa , tendo a agência de aviação do país garantido a morte do mercenário.

Os corpos dos dez passageiros que viajavam no jato privado onde seguia o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, foram encontrados, assim como

as caixas negras da aeronave.

O presidente russo, Vladimir Putin, não tenciona ir ao funeral de Yevgeny Prigozhin, que morreu na sequência da queda de um avião na semana passada, informou o Kremlin esta terça-feira."A presença do presidente não está prevista", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas.De acordo com a Reuters, Dmitry Peskov disse que o Kremlin não dispunha de informações específicas sobre os planos para o funeral e que os preparativos eram da responsabilidade dos familiares.