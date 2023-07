Kremlin não segue movimentos de Prigozhin nem tem vontade de o fazer

O Kremlin afirmou esta quinta-feira que não segue os movimentos do líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que ter-se-á exilado na Bielorrússia após o motim falhado de 24 de junho, mas que Minsk garante que está atualmente na Rússia.

"Não. Não seguimos os movimentos [de Prigozhin]. Não temos tempo, nem vontade de o fazer", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, na habitual conferência de imprensa matilnal.

Anteriormente, o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, afirmou que o líder do grupo de mercenários se encontra atualmente na Rússia.

"No que diz respeito a Prigozhin, ele está em Pietro [São Petersburgo]. Não está em território bielorrusso", disse Lukashenko numa reunião com os meios de comunicação estrangeiros e bielorrussos.

Peskov recusou-se a responder à questão sobre se Prigozhin está a violar os termos do pacto alcançado com o Kremlin no final de junho e insistiu que não podia acrescentar nada ao que já tinha sido dito.

Há uma semana, o líder bielorrusso afirmou que Prigozhin tinha chegado à Bielorrússia ao abrigo do acordo que pôs fim à rebelião armada liderada por mercenários russos em 24 de junho e mediada por Lukashenko.

O diário russo Fontanka escreveu no dia anterior que o chefe do Wagner foi visto a 04 deste mês em São Petersburgo, onde lhe foi devolvida uma pistola e outras armas apreendidas durante uma busca policial.