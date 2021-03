Kremlin não vai revelar qual das vacinas da Covid será administrada a Putin

O Kremlin anunciou esta terça-feira que não vai revelar qual das vacinas da Covid-19 irá receber o presidente russo, Vladimir Putin."Não vamos dizer deliberadamente qual das doses é que o presidente vai levar, referindo que as três vacinas russas (fabricadas) são absolutamente confiáveis e eficazes", avançou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.O Presidente russo criticou esta segunda-feira a posição das autoridades sanitárias europeias sobre a vacina contra a covid-19 Sputnik V, no dia em que anunciou que será vacinado.