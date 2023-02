Kremlin rejeita plano chinês e não vê fim da guerra por agora

O Kremlin rejeitou esta segunda-feira o plano proposto na semana passada pela China para resolver o conflito na Ucrânia, salientando que ainda não existem as condições necessárias para uma solução pacífica.

"Nós consideramos o plano dos nossos amigos chineses com muita atenção (...). É um longo processo. No momento, não vemos as premissas para que esta questão possa tomar um caminho pacífico", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em declarações à imprensa.

"A operação militar especial (na Ucrânia) vai continuar", acrescentou Peskov.