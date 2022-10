Kremlin relativiza Sunak, Zelensky e Macron felicitam-no

O Kremlin indicou esta terça-feira que "não vê razões nem motivos" para melhorar as relações entre Moscovo e Londres após a chegada de Rishi Sunak ao poder no Reino Unido, que foi saudada pelos Presidentes da Ucrânia e da França.

"Para já, não vemos premissas, motivos ou esperanças de que haja mudanças positivas no futuro próximo [nas relações com o Reino Unido]", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, quando questionado sobre a relação com Londres após a vitória de Sunak na corrida à liderança do Partido Conservador (CP) britânico, na segunda-feira, e ao cargo de primeiro-ministro.

A 21 de outubro, o Kremlin garantiu que a renúncia de Liz Truss, antecessora de Sunak que esteve apenas seis semanas no cargo, é "um assunto interno do Reino Unido".