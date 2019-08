'La Casa de Papel' da vida real: Ladrões roubam milhões de euros da Casa da Moeda no México

Num assalto digno de um filme, cinco assaltantes roubaram na terça-feira centenas de moedas de ouro e relógios de luxo da Casa da Moeda do México, levando um saque com valor estimado em mais de dois milhões de euros.

Imagens de videovigilância permitem ver que em apenas dez minutos três assaltantes armados entram no edifício e levam moedas e relógios de um cofre aberto. Um atacante apontou uma arma ao único guarda de serviço, enquanto outro fez três reféns e o terceiro foi ao cofre. No exterior, um quarto assaltante ficou de vigia enquanto um quinto esperava ao volante de um carro. O assalto foi finalizado sem um único disparo e sem vítimas.

Tendo em conta o conhecimento detalhado do local e das rotinas de trabalho, a polícia está a avaliar a possibilidade de o assalto ter sido planeado com ajuda de um funcionário da Casa da Moeda. As moedas de ouro roubadas são de 50 pesos e foram cunhadas em 1921 para celebrar o centenário da independência do México.