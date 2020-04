Laboratório de Wuhan afirma ser "impossível" estar na origem do coronavírus

Yuan Zhiming, diretor do Instituto de Virologia de Whuan, refutou este sábado as acusações feitas por vários países de que tenha sido o local de origem da pandemia do novo coronavírus que já matou milhares de pessoas em todo o Mundo.

De acordo com o canal de televisão chinês CGTN, Zhiming afirma que o que está a acontecer se prende com uma "teoria da conspiração" que tem como principal objetivo "confundir" a população quanto à maneira como surgiu a Covid-19.

Tendo em conta o "regime regulatório" e o "código de conduta" seguido no instituto, o responsavel do laboratório afirma ser "impossível" que o vírus tenha sido criado naquele espaço.

É neste instituto que está a ser estudada uma possível vacina para o coronavírus, que já fez mais de 150 mil mortos a nível mundial. China é um dos países, assim como os EUA, que registam o maior número de óbitos devido à Covid-19.