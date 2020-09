Laboratórios em França e na Suécia confirmam envenenamento de russo Navalny com novichok

O governo alemão avançou esta segunda-feira que mais dois laboratórios confirmaram o envenenamento do opositor russo Alexei Navalny pelo agente nervoso Novichok.



Segundo a Reuters, laboratórios especializados de França e da Suécia confirmaram os resultados inicialmente avançados pela Alemanha.







Na mesma nota, o Governo reforça que "este envenenamento" constitui uma "grave violação" da Convenção sobre Armas Químicas.



O líder da oposição russa, de 44 anos, colapsou durante um voo entre a Sibéria e Moscovo, a 21 de agosto. Foi internado de urgência na cidade de Omsk e transferido, dois dias depois, para Berlim, onde os médicos determinaram que foi envenenado com Novichok, a mesma substância usada para envenenar o antigo espião russo Sergei Skripal e a filha, Yulia, em Salisbury, no Reino Unido, em 2018.