Ladrão apanhado a levantar dinheiro de raspadinhas roubadas

funcionários com uma faca antes de fugir com dinheiro e outros itens.

Um ladrão armado foi apanhado no Reino Unido após levantar centenas de libras em prémios de raspadinhas roubadas num supermercado, revela o jornal Metro. Henderson Domingo foi detido quando tentava fazer um novo ataque com faca a uma loja Acabou por ser travado pelas autoridades.Durante o período de crimes, o homem de 47 anos conseguiu reivindicar de 27 boletins em quatro lojas em Ealing, a oeste de Londres. Na casa do arguido as autoridades encontraram ainda 14 881 libras (cerca de 17 574 euros).O assaltante foi acusado de cinco roubos depois de ter ameaçado os