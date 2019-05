Ladrão apanhado após perder orelha no local do crime

A polícia espanhola conseguiu desmantelar um grupo criminoso responsável por mais de 30 carros em Parla, Espanha. O mais insólito nesta detenção foi a forma como as autoridades chegaram aos ladrões.



Num dos assaltos, um dos suspeitos sofreu um acidente que lhe arrancou a orelha. O homem abandonou o carro que conduzia, fugiu e recorreu ao hospital para ser assistido. Os médicos relataram às autoridades que o suspeito parecia nervoso e chateado. A história que contara era incoerente e cheia de contradições.





nas ruas da Avenida del Leguario, Viário de Ronda e do Monte Sinai, em Madrid.





A polícia, chegada ao local do crime, encontrou o carro conduzido pelo assaltante e, a poucos metros, o membro.Após análise, as autoridades conseguiram chegar à identidade do ladrão e levar-lhe a orelha perdida ao hospital onde lhe foi reimplantada.O roubo e consequente detenção aconteceu no dia 13 de maio. O grupo foi acusado de organização criminosa e de roubar veículos