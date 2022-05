Ladrão é morto a tiro ao tentar assaltar casa em Los Angeles

Dois ladrões tentaram assaltar a moradia de um casal e um deles acabou por ser morto a tiro pelo proprietário da casa, em Walnut, Los Angeles.



Um homem de 27 anos e a esposa de 26 disseram que ouviram passos por volta das 4 horas da manhã de sábado enquanto estavam dentro de casa, de acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

O casal estava a tentar perceber o que eram os sons que ouviam quando o homem "foi confrontado por um suspeito do sexo masculino armado, seguindo-se um tiroteio", afirmaram os delegados do xerife. O suspeito dos tiros será, alegadamente, o proprietário da casa.

De acordo com a polícia local, dois suspeitos estão envolvidos no roubo. Um deles sofreu ferimentos de bala na parte superior do tronco e foi declarado morto no local, o outro fugiu do local.

Nem o homem nem a esposa ficaram feridos.