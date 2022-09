Ladrão faz 12 reféns durante assalto a banco na Geórgia

Um homem não identificado montou um assalto a um balcão do Banco da Geórgia na cidade de Kutaisi, na Geórgia, esta terça-feira à tarde. No ataque, o ladrão fez pelo menos 12 reféns.Segundo o Ministro do Interior, uma unidade especial de polícia está "a tomar todas as medidas necessárias" para resolver o caso. O ladrão terá feito um direto no Facebook, onde usou um dos refés para pedir mais de dois milhões de euros em dinheiro, um veículo para a fuga, um helicóptero, uma bandeira russa e uma cana de pesca.Segundo os meios de comunicação locais, o homem pretendia roubar o banco, mas a chegada rápida das autoridades àquele balcão precipitou a situação de sequestro dos reféns, entre os quais estão clientes e funcionários do banco.