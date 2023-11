Ladrão rouba telemóvel a fã de Taylor Swift mas envia fotografias de concerto

roubada um dia depois do show da Taylor, sem backup, e ainda não tinha postado nenhuma foto… Eis que o ladrão:", escreve a vítima nas redes sociais, onde partilha imagens das conversas.

Como explicar São Paulo?



Um dia depois do concerto de Taylor Swift em São Paulo, uma fã que esteve no evento viu-lhe ser roubado o telemóvel. Lorena Severino entrou em contacto com o assaltante para pedir as fotografias do concerto e o ladrão foi solidário."Como explicar São Paulo? FuiA jovem estava na Avenida Paulista à espera de uma boleia da mãe, quando o ladrão passou de bicicleta e tirou-lhe o dispositivo das mãos."Corri uns cinco quarteirões atrás do ladrão. As pessoas tentaram ajudar-me, alguns ciclistas, mas eu cansei-me e ele desapareceu", conta a jovem, citada pelo G1.Depois de desistir, a jovem enviou uma mensagem, do telemóvel da mãe, para o próprio número a pedir as fotografias do concerto. "Enquanto corria só pensava em duas coisas. Como iria voltar para a minha mãe e nas fotografias do concerto."O ladrão, depois de Lorena ter pedido as imagens, respondeu "Vou-te manda tudo", e partilhou mais de 100 fotografias, pediu 500 reais e desligou o aparelho. A polícia local investiga o roubo.