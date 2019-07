Ladrões disfarçados de polícias invadem aeroporto de São Paulo e roubam uma tonelada de ouro

Um grupo de ladrões com armas de guerra e a usar carrinhas pintadas com as cores da Polícia Federal brasileira invadiu esta quinta-feira o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e roubou uma valiosíssima tonelada de ouro. Os ladrões entraram e saíram do maior aeroporto brasileiro sem dispararem um único tiro, levando o chefe da segurança como refém.

Depois de franquearem sem problemas o acesso ao terminal de carga pelas duas Mitsubishi Pajero e Triton que usavam para parecerem da polícia, os assaltantes rumaram para uma carrinha de transporte de valores da empresa de segurança Brinks onde aparentemente já sabiam estar o ouro. Transferindo a valiosa carga para os seus veículos, o grupo, armado com pistolas saiu tranquilamente do local.

O refém foi libertado pouco depois e mais tarde os veículos usados pelos ladrões foram encontrados abandonados na região do bairro Jardim Pantanal, uma comunidade pobre na periferia leste da cidade de São Paulo. Nesse local, segundo o que a polícia já apurou, a carga de ouro foi transferida para outros dois veículos que já esperavam o grupo, um deles uma ambulância.

No final da tarde desta quinta-feira, a polícia fazia uma grande operação na região leste de São Paulo e na vizinha cidade de Guarulhos na tentativa de localizar os criminosos. As buscas aéreas no entanto eram limitadas pela proibição de helicópteros sobrevoarem uma vasta área em redor do aeroporto, o maior e mais movimentado do Brasil.