Ladrões em estado grave após caírem do quinto andar de prédio durante roubo

É caso para dizer que foi um roubo que correu (muito) mal: dois homens naturais da Geórgia levaram a cabo um roubo a um condomínio em Madrid através da técnica de escalada, conhecida como ‘homem-aranha’ - em que sobem pelas paredes dos edifícios para entrar pelas janelas e ganhar acesso a vários apartamentos -, mas acabaram por cair do quinto andar de um prédio quando se preparavam para fugir com os frutos do golpe.

Os dois ladrões caíram desamparados, segundo moradores, com um estrondo. Acabaram por ser socorridos no local por equipas de emergência médica e, com ferimentos considerados muito graves, foram levados ao hospital.

O caso aconteceu no número 37 da rua Rafael Finat, ao início da noite de quarta-feira. Segundo o El País, que cita fonte da polícia local, os dois ladrões, de 26 anos, apoiaram-se no caixilho da janela e numa estrutura de segurança, que acabou por ceder, resultando na queda dos dois criminosos.

Os dois mantêm-se hospitalizados, sob vigilância policial. Estão já acusados de roubo e vão ser detidos assim que tiverem alta hospitalar.