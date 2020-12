Ladrões roubam presentes que mãe tinha comprado para dar "o melhor Natal possível" à filha deficiente

Um grupo de ladrões assaltou a casa de uma mãe no dia anterior ao Natal e roubou o equivalente a 4.300 euros em presentes destinadas à sua filha deficiente bem como uma consola Xbox em Inglaterra, reporta o jornal britânico Daily Star.

Courtney Farnell tem 21 anos e cuida a tempo inteiro da filha, atualmente com 16 meses. Minnie-mae nasceu com citomegalovírus, que lhe provocou danos cerebrais, epilepsia, rigidez muscular, entre outros sintomas. Como vive com o coração nas mãos e não sabe quando será o último Natal da pequena Minnie-mae, Courtney pretendia proporcionar à filha o melhor Natal possível.

Na passada quarta-feira, Courtney foi dar uma volta com a filha para a tentar acalmar. Quando voltou a casa, passados apenas 30 minutos, deparou-se com a casa virada do avesso, constatando que todos os presentes tinha desaparecido.

"É de partir o coração. Desde muito jovem trabalho para que agora tudo nos fosse retirado pouco antes do Natal. Eles não me roubaram apenas a mim, roubaram também a minha filha", lamentou à mesma publicação.

Entretanto, várias pessoas juntaram-se e conseguiram arrecadar mais de 2.100 euros para repor os presentes roubados, um gesto amplamente agradecido pela jovem mãe, que diz a terem lembrado do "verdadeiro espírito" do Natal.

O assalto foi filmado por câmaras de videovigilância e a polícia já está a investigar o caso.