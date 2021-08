Uma quadrilha fortemente armada assaltou na madrugada desta segunda-feira um banco no Centro de Araçatuba, em São Paulo, no Brasil.

De acordo com a Globo, depois de saírem do banco, os criminosos fizeram reféns na cidade. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que algumas vítimas aparecem amarradas em cima dos carros.



Segunda as forças policiais, os criminosos chegaram mesmo a fechar as entradas da cidade para impedir que as equipas da polícia chegassem ao local.

Nas redes sociais, sobretudo no Twitter, o ocorrido ficou viral ainda durante a madrugada, com os utilizadores a partilharem diversas imagens do evento.



Até ao momento, não existem informações de mortos ou de feridos durante o incidente.