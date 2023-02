Lady Gaga processada por não pagar recompensa de 500 mil dólares a mulher que devolveu cães raptados

A cantora Lady Gaga está a ser processada por ainda não ter pagado a recompensa de 500 mil dólares (cerca de 475 mil euros) prometida à mulher que devolveu os dois cães da raça bulldog, Koji e Gustav, que foram raptados em 2021. Durante o rapto, o responsável pelos animais, Ryan Fisher, foi alvejado.A mulher que entregou os cães, Jeninfer McBride, acusou a artista de fraude, dizendo que a mesma prometeu algo "sem ter de facto a intenção de o cumprir". Ao tribunal, a mulher pede agora que o valor da recompensa seja triplicado, uma vez que não receber o dinheiro lhe causou "dor, sofrimento e angústia", referiu o site de notícias TMZ.Após devolver Koji e Gustav à cantora, Jeniffer McBride foi acusada de participar no rapto dos animais e de tentar matar Ryan Fisher. Foi condenada a pena suspensa de dois anos de prisão. Já o atirador, foi condenado a 21 anos e 22 meses de prisão.O crime remonta a 24 de fevereiro de 2021 quando Ryan Fisher, de 41 anos, foi alvejado enquanto passeava os três cães da cantora norte-americana, em Sunset Boulevard, nos Estados Unidos. As câmaras de vigilância captaram o momento. "Oh, meu Deus! Fui alvejado! Ajudem-me! Estou a sangrar do peito!", disse a vítima após ter sido atingida, e dois dos três cães terem sido roubados.