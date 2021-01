Lady Gaga vai cantar hino nacional na tomada de posse de Joe Biden

A cantora Lady Gaga foi a escolhida para interpretar o hino nacional na tomada de posse de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), no próximo dia 20 de janeiro.

Gaga esteve envolvida de forma muito ativa na campanha eleitoral a favor do candidato democrata e será um dos rostos de uma cerimónia que vai celebrar a diversidade do país. Jennifer Lopez, que apareceu num vídeo de campanha de Biden ao lado do marido, Alex Rodríguez, também vai cantar no espetáculo da investidura de Joe Biden, que será o 46.º Presidente dos EUA.

"Temos o prazer de anunciar um grupo inspirado de participantes dinâmicos. Eles representam uma imagem clara da enorme diversidade da nossa grande nação e ajudarão a honrar e a celebrar as tradições da investidura presidencial", disse Toy Allen, presidente do comité de inauguração presidencial.

Joe Biden - e Kamala Harris, sua vice-presidente - presta juramento na próxima quarta-feira, 20 de janeiro, na escadaria oeste do Capitólio, numa cerimónia que contará com um dispositivo de segurança muito forte, depois do ataque ao Congresso por uma multidão de apoiantes do Presidente que agora deixa o cargo, Donald Trump.