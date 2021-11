Lágrimas e emoção no derradeiro adeus a Marília Mendonça

Fãs da cantora Marília Mendonça, morta esta sexta-feira aos 26 anos na queda do avião que a levava para um concerto na cidade de Caratinga, interior do estado brasileiro de Minas Gerais, começaram a chegar ao local do velório, que se realiza este sábado em Goiânia, capital do estado de Goiás, onde ela vivia, logo após a confirmação da morte da artista. Perto das 12 horas locais deste sábado, 15 horas em Lisboa, fãs emocionados enfrentavam o escaldante sol que normalmente se faz sentir em Goiânia à espera da abertura dos portões do ginásio Goiânia Arena, onde o velório ocorre, e que só devem ser abertos às 13 horas locais, 16 horas na capital portuguesa.

Cauan, um adolescente de 16 anos, líder de um fã-clube de Marília, foi o primeiro a chegar, ainda no final da tarde do dia anterior, quando a morte da cantora foi oficialmente confirmada. Meio sem rumo, sentindo-se perdido, como revelou, Cauan saiu do trabalho no final da tarde e foi para o Goiânia Arena.

Sentado no chão, ele queria ver, pela primeira e última vez, a cantora do seu coração, que, como confessou, expressava nas músicas dela os sentimentos, as paixões e os desapontamentos que ele, apesar da pouca idade, sentia como seus também. Numa triste ironia do destino, Cauan estava há dias a tentar aproximar-se da assessoria de Marília Mendonça para negociar a marcação de um encontro pessoal com a cantora como uma espécie de presente pelo aniversário de 17 anos, que completa na semana que vem.

Ao longo da madrugada, muitos outros fãs, rapazes e meninas, se juntaram a ele na fila, que na manhã deste sábado já era longa, para o derradeiro adeus a uma cantora que começou a escrever canções aos 12 anos e depois de ter várias composições suas transformadas em sucessos por outros artistas decidiu começar também a cantar e transformou-se imediatamente num enorme sucesso em todo o Brasil. A previsão oficial é de que pelo menos 100 mil pessoas passem pelo Goiânia Arena até às 17 horas locais, 20 horas em Lisboa, quando os portões devem ser fechados e o corpo deve sair para o sepultamento.

Além de uma multidão de fãs anónimos, que não param de cantar os sucessos de Marília Mendonça e exibir CDs, bonés e t-shirts com o nome dela, muitos fãs famosos também já estão em Goiânia para se despedirem da colega de profissão e, principalmente, da amiga. O avião com Marília Mendonça, um assessor, um productor, o piloto e o co-piloto, que tinha saído pouco antes de Goiânia, despenhou-se sobre as rochas que ladeiam um rio formado por uma queda de água na serra de Piedade de Caratinga, a menos de três quilómetros do aeroporto de destino, depois de colidir com cabos de alta tensão não sinalizados.