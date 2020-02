Lana Del Rey cancela digressão no Reino Unido e Europa

Lana Del Rey cancelou todos os concertos que tinha marcado no Reino Unido e Europa. A cantora tem concerto marcado para dia 12 de junho no palco do Nos Primavera Sound no Porto e a promotora do evento ainda não confirmou se a data se mantém.A artista fez o anúncio nas redes sociais informando que, por motivos de saúde, foi forçada a cancelar todos os eventos marcados para os próximos meses.De acordo com a cantora trata-se de um problema vocal e que o seu médico recomendou total repouso durante, pelo menos, quatro semanas.Esta não é a primeira vez que a cantora é obrigada a cancelar datas nas suas digressões. Em 2014, Lana cancelou a sua tourné europeia por motivos de saúde que não foram específicados.Em 2019 a artista lançou o seu sexto albúm, Norman F***ing Rockwell!. De momento ainda não existe informação de quando serão reagendadas as datas da digressão cancelada.