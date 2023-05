Lançamento de campanha de Ron DeSantis no Twitter marcado por falhas técnicas

O lançamento da corrida presidencial do republicano Ron DeSantis no Twitter foi marcado por falhas técnicas, num evento conduzido pelo diretor-executivo da rede social, Elon Musk, e repetidamente interrompido por alegados "problemas nos servidores".

Aquele que seria o primeiro evento de campanha do governador do estado norte-americano da Florida, e ao qual centenas de milhares de pessoas estariam a tentar aceder, foi constantemente interrompido na quarta-feira, quando os servidores do Twitter aparentemente não conseguiram lidar com o aumento do tráfego.

"Os servidores estão um pouco sobrecarregados", ouviu-se Elon Musk dizer na transmissão de áudio ao vivo na plataforma.