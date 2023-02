Lançamento de nave da SpaceX cancelado devido a problemas técnicos

Um problema técnico forçou a empresa norte-americana SpaceX a cancelar o lançamento de uma nave que se preparava para transportar quatro astronautas para a Estação Espacial Internacional da NASA.

A missão foi suspensa dois minutos antes do momento previsto para o lançamento, no Kennedy Space Center, Florida, Estados Unidos, tendo a empresa comunicado que "não houve tempo para lidar com o problema que envolveu o sistema de ignição do motor".

Até ao momento, a empresa privada SpaceX ainda não forneceu qualquer detalhe sobre a data do novo lançamento.