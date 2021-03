Lançamento do foguetão da SpaceX volta a falhar, confirma Elon Musk

Um protótipo de foguetão da SpaceX Starship voltou a falhar em pousar com segurança esta terça-feira após um lançamento de teste de Boca Chica, no Texas.Os engenheiros já estão a investigar as causas, revelou a Spacex.A SpaceX, empresa aeroespacial fundada pelo bilionário excêntrico e filantropo Elon Musk, esperava com o lançamento desta terça-feira finalmente 'acertar' na aterragem do Starship, o modelo mais recente de foguetões, que se assemelha a uma bala e que tem a capacidade de pousar no solo autonomamente.Contudo, voltou a falhar à semelhança dos últimos três testes que acabaram todos de igual: com uma gigantesca explosão.O último teste foi o mais sucedido até ao momento, já que o Starship conseguiu aterrar, mas segundos depois explodiu.