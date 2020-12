Lar de idosos acaba com 75 infetados com Covid-19 após passagem de Pai Natal

A passagem do Pai Natal, o filho de um dos utentes de um lar de idosos em Mol, Bélgica, que se disfarçou para distribuir presentes, provocou 75 infetados com Covid-19. 61 utentes - idosos em recuperação por um longo período ou com transtornos mentais leves na sua maioria - e 14 funcionários testaram positivo em poucos dias.A investigação partiu do jornal belga Het Laatste Nieuws e gerou um verdadeiro escândalo no país. Um dos utentes que esteve internado nos cuidados intensivos acabou mesmo por morrer com a infeção.A investigação sanitária ainda está em curso mas, segundo o virologista flamengo Marc Van Ranst, entrevistado pelo HLN, trata-se de um caso típico de "super contaminador".Este homem era assintomático, mas tinha uma carga viral muito superior à média.